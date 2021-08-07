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Воскресенье в Украине пройдет почти без дождя

Суббота, 7 августа 2021, 13:04

В воскресенье ночью в ряде областей пройдут кратковременные дожди и грозы, днем без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях кратковременные дожди и грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории, а днем по всей Украине без осадков.

Ветер северо-западный, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 16-21°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 18-23°.

 

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

В понедельник, 9 августа, в западных областях, а 10 августа также и в северных, центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, 3-8 м/с.

 

Температура в южной и восточной частях страны ночью 16-21°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 26-31°, в большинстве западных областей 23-28°.

В Киеве 9 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 30°.

7 августа на 8 часов температура воды была в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Темы: погода
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