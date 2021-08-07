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Экс-премьер Италии Конте возглавил популистское "Движение 5 звезд"

Суббота, 7 августа 2021, 13:29
ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Итальянская партия "Движение 5 звезд" выбрала бывшего премьер-министра Джузеппе Конте своим лидером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Движение 5 звезд" - крупнейшая группа в парламенте Италии после ее триумфа на выборах 2018 года, когда она набрала 32% голосов. Поддержка партии ослабла из-за внутренней борьбы и изменения политики, и теперь она имеет поддержку около 16% голосов избирателей.

Конте, согласно опросам, является вторым по популярности политиком Италии после премьер-министра Марио Драги. Он заслужил всеобщее уважение за управление Италией во время тяжелого кризиса коронавируса.

Конте был избран лидером поздно вечером в пятницу после двухдневного онлайн-голосования членов партии. Его поддержали 93% членов. Других кандидатов не было.

Конте впервые попросили возглавить популистское движение в феврале, но этот процесс затянулся из-за споров с основателем партии, бывшим комиком Беппе Грилло.

Конте хочет предоставить протестному движению, которое выступало против истеблишмента, более традиционное, умеренное лицо.

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Темы: Италия
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