Жители Афин жалуются на невыносимое качество воздуха из-за лесных пожаров
Местные жители жалуются на невыносимое качество воздуха в Афинах из-за дыма от лесных пожаров, которые достигли окраин города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Из-за пожаров на город опускается пепел, а в воздухе ощутим запах дыма.
Местные власти призвали афинян закрыть все окна и не выходить из дома.
Пожары продолжались к северу от города всю ночь на субботу.
"Если нам не удастся локализовать пожары сегодня, у нас будет огромная проблема", - заявил государственному телевидению в субботу утром заместитель губернатора Афин Василис Коккалис, ответственный за гражданскую оборону.
В то же время, ночью и рано утром ветры стихли, создав "окно возможностей" для пожарных, сказал он.
По словам Коккалиса, трое подозреваемых в поджогах были арестованы.
Лесные пожары также продолжаются на острове Эвбея, недалеко от Олимпии и Спарты на полуострове Пелопоннес, что приводит к массовым эвакуациям.
Пожары бушуют по всей Греции уже несколько дней, они осложнены аномально высокими температурами и сильными ветрами.
Пожарные из Украины, Румынии и Кипра помогают греческим аварийным бригадам сдерживать огонь. Франция, Швейцария, Швеция и Хорватия предоставили свои самолеты и вертолеты.
Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения охваченных пожарами территорий Греции и Северной Македонии.