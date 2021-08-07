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Жители Афин жалуются на невыносимое качество воздуха из-за лесных пожаров

Суббота, 7 августа 2021, 14:00
Жители Афин жалуются на невыносимое качество воздуха из-за лесных пожаров
ПОЖАРЫ В ГРЕЦИИ. Фото из Твиттера

Местные жители жалуются на невыносимое качество воздуха в Афинах из-за дыма от лесных пожаров, которые достигли окраин города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Из-за пожаров на город опускается пепел, а в воздухе ощутим запах дыма.

Местные власти призвали афинян закрыть все окна и не выходить из дома.

Пожары продолжались к северу от города всю ночь на субботу.

"Если нам не удастся локализовать пожары сегодня, у нас будет огромная проблема", - заявил государственному телевидению в субботу утром заместитель губернатора Афин Василис Коккалис, ответственный за гражданскую оборону.

В то же время, ночью и рано утром ветры стихли, создав "окно возможностей" для пожарных, сказал он.

По словам Коккалиса, трое подозреваемых в поджогах были арестованы.

Лесные пожары также продолжаются на острове Эвбея, недалеко от Олимпии и Спарты на полуострове Пелопоннес, что приводит к массовым эвакуациям.

Пожары бушуют по всей Греции уже несколько дней, они осложнены аномально высокими температурами и сильными ветрами.

Пожарные из Украины, Румынии и Кипра помогают греческим аварийным бригадам сдерживать огонь. Франция, Швейцария, Швеция и Хорватия предоставили свои самолеты и вертолеты.

Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения охваченных пожарами территорий Греции и Северной Македонии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Греция
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