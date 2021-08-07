На Волыни женщина заказала бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит

На Волыни женщина за 10 тысяч гривен заказала убийство своего бывшего мужа, чтобы не возвращать кредиты, которые брала по его документам.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Как установили правоохранители, 36-летняя местная жительница заказала своего бывшего мужа. Она, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты – 200 000 гривен. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя. Киллеру пообещала 10 тысяч гривен".

Детали: Чтобы предотвратить убийство, 6 августа оперативники и следователи провели полицейскую спецоперацию – инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

Во время обусловленной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанной уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенного по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.