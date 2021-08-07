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На Волыни женщина заказала бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит

Суббота, 7 августа 2021, 14:35
фото полиции

На Волыни женщина за 10 тысяч гривен заказала убийство своего бывшего мужа, чтобы не возвращать кредиты, которые брала по его документам.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Как установили правоохранители, 36-летняя местная жительница заказала своего бывшего мужа. Она, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты – 200 000 гривен. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя. Киллеру пообещала 10 тысяч гривен".

Детали: Чтобы предотвратить убийство, 6 августа оперативники и следователи провели полицейскую спецоперацию – инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

Во время обусловленной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

Задержанной уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенного по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.

Украинская правда
Темы: Волынская областьполиция
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