За сутки в Литву не попал ни один нелегальный мигрант, их возвращают в Беларусь
За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов.
Об этом сообщили Департамент статистики и пограничная служба Литвы в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Таким образом, за прошедшие сутки в Литву не попал ни один нелегальный мигрант.
В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня - ночью и утром. К полудню вернули более 160 человек.
На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.
В одном из районов пограничники по гуманитарным причинам позволили прийти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку, оба граждане Ирака. Врачи доставили мигрантов в больницу. Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия.
В этом году через Беларусь в Литву пришло более 4100 нелегальных мигрантов, большинство - из Ирака.
Министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.
Польша и Литва призвали расширить санкции против режима Лукашенко.