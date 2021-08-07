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За сутки в Литву не попал ни один нелегальный мигрант, их возвращают в Беларусь

Суббота, 7 августа 2021, 15:14
ФОТО: EMERGING-EUROPE.COM

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщили Департамент статистики и пограничная служба Литвы в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Таким образом, за прошедшие сутки в Литву не попал ни один нелегальный мигрант.

В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня - ночью и утром. К полудню вернули более 160 человек.

На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.

В одном из районов пограничники по гуманитарным причинам позволили прийти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку, оба граждане Ирака. Врачи доставили мигрантов в больницу. Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия.

В этом году через Беларусь в Литву пришло более 4100 нелегальных мигрантов, большинство - из Ирака.

Министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

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Темы: ЛитваБеларусь
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