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В Польше от COVID полностью вакцинировали почти половину населения

Суббота, 7 августа 2021, 15:50
В Польше от COVID полностью вакцинировали почти половину населения

По данным польского правительства, по состоянию на субботу, 7 августа, в Польше от коронавируса полностью вакцинировались более 17,8 млн человек - почти 47% населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Число всех сделанных в Польше прививок против COVID-19 составляет почти 35 млн.

За минувшие сутки в Польше подтвердили 181 новый случай заражения коронавирусом, 4 инфицированные лица умерли. По сравнению с прошлой неделей количество инфицированных выросло почти на 20%.

По данным Министерства здравоохранения, только 0,66% лиц, которые полностью вакцинировались, заразились коронавирусом.

Как сообщалось, правительство Польши намерено пересмотреть ослабление ограничений из-за коронавируса для тех, кто был вакцинирован, и призывает тех, кто еще не получил укол, сделать это.

Ранее Совет медицинских экспертов предложил правительству Польши обязать вакцинироваться от коронавируса всех медиков, некоторых госслужащих и работников ресторанной сферы.

Темы: Польшакоронавирус
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