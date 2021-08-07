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Ученые рассказали, как вакцинация уменьшает уровень смертности от коронавируса

Суббота, 7 августа 2021, 19:34
Фото: New York Guard

Институт имени Роберта Коха (RKI) опубликовал результаты исследования, свидетельствующие – кампания вакцинации против Covid-19 влияет на смертность от коронавирусной болезни.

Источник: DW со ссылкой на Эпидемиологический бюллетень RKI

Детали: Результаты математического моделирования показывают, что организованная Covid-вакцинация в Германии предотвратила 38 тысяч смертей в стране в период с января по июль 2021 года.

Для анализа эксперты смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации: с кампанией вакцинации и без нее.

По данным RKI, применение немедикаментозных профилактических мероприятий совместно с вакцинацией помогло предотвратить 706 тысяч заражений и снизить на 76,6 тыс. количество пациентов в медицинских учреждениях (в том числе на около 19,6 тыс. больных, которые бы нуждались в интенсивной терапии).

Специалисты констатировали, что благодаря прививкам Германии удалось избежать около 38,3 тыс. смертей от коронавируса.

Дословно: "Данные показывают существенную пользу вакцинации против коронавируса уже в первые 6,5 месяцев кампании в Германии в 2021 году".

Темы: вакцинациякоронавирусГермания
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