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"Александрия" одолела "Шахтер" в матче 3 тура Премьер-лиги

Суббота, 7 августа 2021, 21:25
Александрия одолела Шахтер в матче 3 тура Премьер-лиги

"Александрия" нанесла поражение донецкому "Шахтеру" в матче 3 тура украинской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Александрии.

Источник: трансляция матча

Детали: Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 7 августа.

"Александрия" забила быстрый гол в ворота "Шахтера". На шестой минуте после паса с фланга Максим Третьяков с линии вратарской площадки пробил в угол ворот - 1: 0. "Горняки" сумели восстановить равновесие на 15-й минуте. После прострела от Додо Виктор Корниенко замыкает передачу, забив с пары метров в пустые ворота - 1:1.

Гости на этом не остановились и сумели повести в счете еще в первом тайме. На 21-й минуте не слишком сложный удар Кирилла Ковальца не сумел взять Анатолий Трубин - 2:1. "Александрия" даже после второго гола в ворота "Шахтера" не отсиживалась в обороне и провела несколько опасных атак.

На 38-й минуте после удара головой Тараса Степаненко мяч попадает в перекладину ворот "Александрии".

Второй тайм не стал переломным для "Шахтера". "Александрия" выдала конкуретную игру и сумела сохранить победный счет до финального свистка.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
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