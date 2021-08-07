Covid-ограничения вызвали во Франции новые масштабные протесты

Во Франции прошли демонстрации против обязательной вакцинации некоторых работников и расширения действия "паспортов здоровья", в акциях приняли участие более 230 тысяч человек.

Источник: DW

Детали: Во Франции в субботу, 7 августа, сотни тысяч людей по всей стране вышли на улицы, чтобы высказаться против мер правительства, направленных на преодоление пандемии коронавирусной болезни. Среди таких мер, в частности, обязательная вакцинация для представителей некоторых профессий и расширение сферы применения так называемых "паспортов здоровья".

Протесты проходят четвертые выходные подряд. По оценкам правоохранителей, 7 августа в них приняли участие 237 тысяч человек, что больше, чем в минувшие выходные.

В Париже полиция насчитала 17 тысяч митингующих, в Тулоне на протесты вышли 19 тысяч человек в Ницце - 10 тысяч, а в Марселе - 6 тысяч. Подавляющее большинство акций протеста прошла мирно, но схватки имели место в Лионе.

Протесты во Франции начались после того, как парламент страны одобрил закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей.

Также было решено расширить действие так называемых "паспортов здоровья" или "санитарных пропусков": с 9 августа при входе в кафе или рестораны, учреждения здравоохранения, некоторые торговые центры и при дальних поездках в транспорте нужно доказать вакцинацию от коронавируса, выздоровление от болезни или предъявить актуальный отрицательный тест. Ранее такое правило действовало для лишь учреждений культуры и досуга.

Напомним: