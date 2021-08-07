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Силовики задержали предполагаемого боевика из ОРДЛО

Суббота, 7 августа 2021, 23:56
Силовики задержали предполагаемого боевика из ОРДЛО
Иллюстративное фото

Нацгвардейцы на одном из блокпостов задержали человека, подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Отмечается, что подразделения Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил ежедневно осуществляют изоляционно-ограничительные мероприятия в мобильных и стационарных блокпостах в целях недопущения незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы Украины.

В течение недели силовики проверили около 33 тысяч транспортных средств и 56 тысяч человек.

Дословно: "По результатам проверок было выявлено 108 административных правонарушений, по подозрению в совершении уголовных преступлений задержано 7 человек. В частности, гвардейцы задержали 1 лицо, подозреваемое в причастности к незаконным вооруженным формированиям".

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОтерроризмДонбасс
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