Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики задержали предполагаемого боевика из ОРДЛО

Суббота, 7 августа 2021, 23:56
Иллюстративное фото

Нацгвардейцы на одном из блокпостов задержали человека, подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Отмечается, что подразделения Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил ежедневно осуществляют изоляционно-ограничительные мероприятия в мобильных и стационарных блокпостах в целях недопущения незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы Украины.

В течение недели силовики проверили около 33 тысяч транспортных средств и 56 тысяч человек.

Дословно: "По результатам проверок было выявлено 108 административных правонарушений, по подозрению в совершении уголовных преступлений задержано 7 человек. В частности, гвардейцы задержали 1 лицо, подозреваемое в причастности к незаконным вооруженным формированиям".

Украинская правда
Темы: ОРДЛОтерроризмДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

Велосипедистка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио

В Минске требуют убрать из "лучших полок" магазинов товары с Украины, Литвы и Польши

Возле Тернополя с рельсов сошел пассажирский поезд

Стало известно имя молодого украинского военного, погибшего у Песков

В США из-за нового всплеска коронавируса больницы работают на пределе возможностей

В Минздраве рассказали, когда вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом

Все новости...
ОРДЛО
В штабе рассказали, при каких обстоятельствах российские оккупанты убили украинского бойца
В ОРДЛО привезли очередную партию российской вакцины от COVID
Боевики ОРЛО вывели на полигоны сотни единиц техники – ОБСЕ
Последние новости
07:08
Пытки Луценко и Вербицкого: подозреваемые вышли из СИЗО
06:35
Украина 12 в Европе по распространению коронавируса и 5 по суточной смертности
05:54
Велосипедистка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио
04:51
Авиаудары США уничтожили более 200 боевиков "Талибана"
03:48
Ждем результатов исследований – главный санврач о третьей дозе COVID-вакцины
02:48
В Одесской области 10-летнего ребенка убило током
02:07
Военные США нанесли авиаудары по позициям "Талибана"
01:24
В Минске требуют убрать из "лучших полок" магазинов товары с Украины, Литвы и Польши
00:36
Талибы захватили еще одну столицу афганской провинции
00:10
Возле Тернополя с рельсов сошел пассажирский поезд
Все новости...