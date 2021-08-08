Возле Тернополя с рельсов сошел пассажирский поезд
Воскресенье, 8 августа 2021, 00:10
Вблизи Тернополя сошел с рельсов поезд Рахов – Киев.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 Рахов - Киев".
"Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда дальше".
"В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно".
Детали: Как сообщают в Укрзализныце, в результате инцидента никто не пострадал.
На место происшествия выехала комиссия, чтобы расследовать случай.
Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев - Рахов.
Украинская правда