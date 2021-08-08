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Возле Тернополя с рельсов сошел пассажирский поезд

Воскресенье, 8 августа 2021, 00:10

Вблизи Тернополя сошел с рельсов поезд Рахов – Киев.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 Рахов - Киев".

"Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда дальше".

"В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно".

Детали: Как сообщают в Укрзализныце, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия выехала комиссия, чтобы расследовать случай.

Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев - Рахов.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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