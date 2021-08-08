В Одесской области 10-летнего ребенка убило током
Воскресенье, 8 августа 2021, 02:48
В Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика ударило током, когда ребенок обмолачивал зерно.
Источник: отдел коммуникации полиции Одесской области
Дословно: "По предварительной информации, 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерке".
Детали: В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно вызвали врачей, которые констатировали смерть ребенка.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Украинская правда