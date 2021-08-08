В Одесской области 10-летнего ребенка убило током

В Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика ударило током, когда ребенок обмолачивал зерно.

Источник: отдел коммуникации полиции Одесской области

Дословно: "По предварительной информации, 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерке".

Детали: В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно вызвали врачей, которые констатировали смерть ребенка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.