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В Одесской области 10-летнего ребенка убило током

Воскресенье, 8 августа 2021, 02:48

В Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика ударило током, когда ребенок обмолачивал зерно.

Источник: отдел коммуникации полиции Одесской области

Дословно: "По предварительной информации, 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерке".

Детали: В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно вызвали врачей, которые констатировали смерть ребенка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Украинская правда
Темы: Одесская областьдети
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