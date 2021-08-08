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Украина 12 в Европе по распространению коронавируса и 5 по суточной смертности

Воскресенье, 8 августа 2021, 06:35
ФОТО: МЗ

За сутки 6 августа в мире диагностировали более 569 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 68 000, в Индии - более 43 000 новых заражений, в Бразилии - более 39 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индонезия и Великобритания.

 

Украина среди стран мира занимает 49 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

В Европе за суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 5 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 182 340 322 человека. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 299 649 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 6 августа в Украине зафиксировано 1054 новых случаев COVID-19, госпитализированы 534 человека, 20 больных умерли, выздоровели – 1393 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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