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Украина – седьмая по художественной гимнастике на Олимпиаде

Воскресенье, 8 августа 2021, 07:38
Украина – седьмая по художественной гимнастике на Олимпиаде
ФОТО: sport.ua

В художественной гимнастике, а именно – в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио Украина заняла 7 место.

Источник: Общественное

Детали: Также это был последний финал этой Олимпиады, в котором приняла участие Украина.

Украину в этой дисциплине представляла команда из пяти гимнасток: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Бондарчук и Дарья Дуда.

В финал украинская команда вышла с шестого места в квалификации. В итоге же гимнастки заняли седьмую позицию.

Восемь лучших групп по итогам квалификации выступили в финале. Каждую страну могла представить максимум одна группа.

Финал оценивался с нуля. Все команды должны заново повторить по два упражнения: с пятью мячами и смешанную – с тремя обручами и двумя парами булав.

Призеры определялись по сумме баллов за эти два финальные выступления.

Как и в квалификации, гимнастки начинали упражнением с мячами. Украинкам не удалось повторить результат предыдущего дня. После большого количества неточностей и потери в начале упражнения, через которую гимнастки сбились и несинхронно начали махи в шпагат, группа получила 40.35 балла.

В миксте под "Лебединое озеро" украинская группа допустила почти идентичные ошибки: потери булавы, которая помешала вовремя войти в следующий элемент. Выступление оценили всего в 37.25 балла, что на четыре пойнты хуже результата в квалификации.

В сумме Украина заработала 77.6 и поднялась на седьмое место, опередив команду Японии, которая имела еще более неудачное выступление.

Олимпийскими чемпионками впервые в истории стали гимнастки из Болгарии с убедительным отрывом в 1.4 балла. С "серебром" остался ОКР, который снова подавал протест, чтобы их оценку пересмотрели. Им добавили 1.7 балла, однако это ничего не изменило.

"Бронзу" все же завоевала Италия, удачно выполнила последнее упражнение, тогда как Беларусь наошибалась и опустилась под Китай, который неожиданно занял четвертое место.

Таким образом, в групповых соревнованиях повторился сценарий индивидуальных соревнований, где победу одержала израильтянка Линой Ашрам. Впервые за 25 лет доминирования спортсменок, которые на этих Играх представляют сборную ОКР, было прервано.

Напомним: В финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 победила израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина взяла "серебро".

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Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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