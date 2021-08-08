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Из-за ливней и сильного ветра десятки населенных пунктов остались без электричества

Воскресенье, 8 августа 2021, 09:56
Фото: rivne.media

В Украине в результате сильных дождей, гроз и порывов ветра были обесточены 55 населенных пунктов.

Источник: ГСЧС

Детали: По состоянию на 7 утра из-за непогоды более 5 десятков населенных пунктов до сих пор находятся без электроснабжения.

Дословно: "Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях (Полтавская – 17, Сумская – 10, Черниговская – 9, Черкасская – 7, Донецкая – 6, Кировоградская – 4 и Одесская – 2).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. В течение суток от ГСЧС привлекалось 81 человек и 20 единиц техники".

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогода
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