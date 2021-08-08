Партия "Слуга народа" устроила лагерь с "зажигательными танцами" и йогой

"Зе!Молодежка" - крыло партии "Слуга народа" - устроило трехдневный лагерь в Скадовске для молодежи. Среди прочего, участников кемпа развлекал нардеп Давид Арахамия в роли ди-джея.

Источник: пресс-служба политсилы

Детали: Сообщается, что в рамках лагеря прошли "лекции, зажигательные вечеринки, тренировки по йоге, квесты и философский клуб с народными депутатами".

В конце второго дня кемпа организаторы устроили для участников концерт украинской группы LATEXFAUNA и танцы.

Нардеп из фракции СН Роман Грищук опубликовал в сторис Instagram видео, как его коллега, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия "зажигает" для молодежи в роли ди-джея.