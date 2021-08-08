Пытки Луценко и Вербицкого: одного из подозреваемых вернули за решетку
Печерский суд Киева в воскресенье, 8 августа, обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко - Сергея Мысливого - взял под стражу.
Источник: журналистка Татьяна Безрук в Facebook
Прямая речь: "Только что Печерский суд Киева взял обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергея Мысливого под стражу. Это новое подозрение по ч.3 ст.27 - "организатор преступной группировки".
Детали: Ранее Мысливый вместе с другим обвиняемым по делу - Иваном Новотным - вышли из Лукьяновского СИЗО, где находились по другому подозрению.
Предыстория: Журналистка Ольга Кудецкая рассказала, что судьи по делу похищения и пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого решили "сходить дружно в отпуск" именно тогда, когда заканчивалась мера пресечения в двух обвиняемых - Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминировали участие в преступной организации и, собственно, совершение преступления.
Мысливый и Новотный находились в розыске, их задержали их только в марте 2020 года.
Напомним:
- В январе 2014 года в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
- В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов.