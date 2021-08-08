Пытки Луценко и Вербицкого: одного из подозреваемых вернули за решетку

Печерский суд Киева в воскресенье, 8 августа, обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко - Сергея Мысливого - взял под стражу.

Источник: журналистка Татьяна Безрук в Facebook

Прямая речь: "Только что Печерский суд Киева взял обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергея Мысливого под стражу. Это новое подозрение по ч.3 ст.27 - "организатор преступной группировки".

Детали: Ранее Мысливый вместе с другим обвиняемым по делу - Иваном Новотным - вышли из Лукьяновского СИЗО, где находились по другому подозрению.

Предыстория: Журналистка Ольга Кудецкая рассказала, что судьи по делу похищения и пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого решили "сходить дружно в отпуск" именно тогда, когда заканчивалась мера пресечения в двух обвиняемых - Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминировали участие в преступной организации и, собственно, совершение преступления.

Мысливый и Новотный находились в розыске, их задержали их только в марте 2020 года.

Напомним: