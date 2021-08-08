Украинские пожарные спасли два населенных пункта в Греции

Украинские спасатели в течение минувших суток ликвидировали в Греции отдельные очаги лесных пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатару и Метохи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, передает "Европейская правда".

"В течение 7 августе сведен отрядом ДСНС численностью 100 человек на территории периферии Спатару в Греции ликвидирована отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасено 2 населенных пункта с. Спатару и с. Метохи ", - говорится в сообщении.

В частности, как уточнили в Госслужбе спасены от огня 27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 ульи и стадо овец.

Работы по ликвидации пожаров в Греции продолжаются.

Как сообщалось, лесные пожары в Греции бушуют шестой день подряд, неконтролируемой остается ситуация на острове Эвбея близ Афин, откуда пришлось эвакуировать тысячи людей.

Лесные пожары вспыхнули во многих частях страны во время недельной жары, худшей за последние три десятилетия в Греции, с высокими температурами и жарким ветром. По всей стране горели множество лесов, а десятки домов и предприятий были разрушены.

Несколько стран прислали помощь Греции в связи с пожарами. Помощь оказывают также 100 пожарных из Украины, которые прибыли в Грецию в пятницу.