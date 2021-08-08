В центре Киева прошла акция памяти белоруса Шишова
Воскресенье, 8 августа 2021, 17:30
В центре Киева прошла акция в память о погибшем председателе общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталии Шишове.
Источник: Укринформ
Детали: На Майдане Независимости собрались около 100 человек.
Они держали в руках фотографии Шишова, флаги Беларуси и Украины и скандировали: "Герои не умирают" и "Жыве Беларусь".
Одновременно активисты выразили поддержку политическим заключенным в Беларуси, которых преследует режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Они напомнили, что 9 августа наполняет год, как в Беларуси вспыхнули массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов.
Предыстория:
- 2 августа в Белорусском доме в Украине (эту организацию курирует Сергей Коротких, известный как "Боцман" из "Азова") сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
- Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.