В центре Киева прошла акция памяти белоруса Шишова

В центре Киева прошла акция в память о погибшем председателе общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталии Шишове.

Источник: Укринформ

Детали: На Майдане Независимости собрались около 100 человек.

Они держали в руках фотографии Шишова, флаги Беларуси и Украины и скандировали: "Герои не умирают" и "Жыве Беларусь".

Одновременно активисты выразили поддержку политическим заключенным в Беларуси, которых преследует режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Они напомнили, что 9 августа наполняет год, как в Беларуси вспыхнули массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов.

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