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Украинца признали лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады

Воскресенье, 8 августа 2021, 17:54
фото с сайта ФБУ

Украинец Павел Василинчук признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира.

Источник: Федерация бокса Украины

Дословно: "Судья международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук из Украины признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира!"

Детали: В федерации отметили, что Василинчук был единственным представителем Украины из 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020.

В целом он провел 10 боев в качестве рефери в ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады.

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
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