Украинца признали лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады

Украинец Павел Василинчук признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира.

Источник: Федерация бокса Украины

Дословно: "Судья международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук из Украины признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира!"

Детали: В федерации отметили, что Василинчук был единственным представителем Украины из 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020.

В целом он провел 10 боев в качестве рефери в ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады.