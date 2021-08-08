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Харьковчанин грозился подорвать подъезд многоэтажки, жителей эвакуировали

Воскресенье, 8 августа 2021, 20:01

В Слободском районе Харькова в воскресенье эвакуировали жителей квартир подъезда 9-этажного дома, поскольку один из жителей угрожал взорвать подъезд.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Сообщение о том, что житель 9-этажки по улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома, поступило в полицию 8 августа в 15:24 от соседей гражданина.

Патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда.

При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили".

Детали: На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция
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