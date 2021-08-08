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Соратница Навального Соболь уехала из России – росСМИ

Воскресенье, 8 августа 2021, 22:23
Соратница Навального Соболь уехала из России – росСМИ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, осужденная по двум статьям УК, покинула Россию.

Источник: ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники

Прямая речь источника ТАСС в правоохранительных органах: "Любовь Соболь улетела из России. По некоторым данным, она вылетела в Стамбул. Возможно, оттуда она переберется в какую-либо третью страну".

Детали: По его словам, Соболь беспрепятственно покинула российскую территорию потому, что ее приговор не вступил в законную силу.

"С одной стороны, ее приговор был оглашен, и мера пресечения с нее в виде запрета определенных действий была снята. С другой, приговор в законную силу не вступил, а значит, она ничем в момент вылета из РФ не была ограничена", - отметил источник.

По словам собеседника, теперь суд по ходатайству ФСИН может ужесточить Соболь наказание, в том числе заменить его на лишение свободы.

Комментариями адвоката Соболь Владимира Воронина и ее самой агентство пока не располагает.

Что предшествовало: 3 августа соратница российского оппозиционного политика Алексея Навального Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по "санитарному делу".

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Темы: Росcия
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