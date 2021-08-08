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Минздрав хочет к осени обеспечить диагностику "Дельты" в каждой области

Воскресенье, 8 августа 2021, 23:08
Минздрав хочет к осени обеспечить диагностику Дельты в каждой области
ФОТО ЦОЗ

К осени Министерство здравоохранения надеется обеспечить в каждой области возможность выявлять штамм коронавируса "Дельта".

Источник: главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию. На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области".

Детали: Он пояснил, что сейчас лаборатории могут выявлять "Дельту" двумя путями – геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем.

Три государственные лаборатории имеют возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "Дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма – это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что по отношению к таким людям надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические меры. И для ученых", - сказал Кузин.

Что предшествовало: 5 августа Кузин сообщил, что в Украине уже официально подтверждено 143 случая заражений "Дельтой". По его словам, это означает, что "штамм находится на территории Украины и распространяется".

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"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМинздрав
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