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В Беларуси из школьной программы исключили оппозиционерку Алексиевич

Воскресенье, 8 августа 2021, 23:27
ФОТО ZOUNB.ZP.UA

Из учебной программы по русской литературе за 11 класс в общеобразовательных школах Беларуси исчезла оппозиционер, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Источник: Медиазона, Zerkalo.io

Детали: Как отметил преподаватель Сергей Дубелевич, из программы исключили также произведения Александра Солженицына и Владимира Набокова.

Как пишет Медиазона, в программе, утвержденной в 2020 году, в разделе "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы" присутствуют Александр Солженицын, Владимир Набоков, Виктор Некрасов. В утвержденной в 2021 году рекомендованным писателем остался только Виктор Некрасов.

Как уточняет Zerkalo.io, произведения Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" и "Раковый корпус" остались в списке литературы для дополнительного чтения.

Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в программе 2020 года в разделе "Проза. Человек и война" изучалась книга Светланы Алексиевич "Последние свидетели". В новой программе на ее месте указан председатель союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

Предыстория:

  • 20 августа 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета, членом которого является Алексиевич.
  • 26 августа Алексиевич допросили в СК.
  • Позже она уехала из страны.

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Темы: Беларусь
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