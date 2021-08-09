В Калифорнии пожар уничтожил город и охватил более 187 га

Крупный пожар "Дикси" на севере Калифорнии стал вторым по величине в истории штата.

Источник: AFP со ссылкой на власти штата

Детали: По состоянию на воскресенье огонь уничтожил 463 477 акров (187 562 га), теперь он охватывает территорию, превышающую Лос-Анджелес.

Пожар "Дикси" - крупнейший активный пожар в Соединенных Штатах и один из 11 крупных пожаров в Калифорнии.

В субботу губернатор Гэвин Ньюсом посетил уничтоженный огнем город Гринвилл и выразил "глубокую благодарность" командам, которые борются с пламенем.

Он сказал, что власть должна выделить больше ресурсов на управление лесами и предотвращение пожаров. Но добавил, что "эти пожары вызваны климатом".

Изменение климата усиливает засухи, которые высушивают регионы, создавая идеальные условия для распространения лесных пожаров, которые наносят небывалый материальный и экологический ущерб.

В результате пожара "Дикси" в субботу пострадали трое пожарных.

Слабый ветер и повышенная влажность помогли пожарным, но спасатели готовятся к тому, что в ближайшие дни температура превысит 100 градусов по Фаренгейту (38 градусов по Цельсию).

Сильный дым делал невозможной работу пожарных бригад в некоторых районах.

Офис шерифа округа Плумас заявил, что в розыске находится три человека, которые считаются пропавшими без вести, а еще двух обнаружили на выходных.

Пожар "Дикси" уже уничтожил около 400 зданий, и сейчас с ним борются 5000 человек.

Несмотря на неоднократные приказы властей об эвакуации, некоторые жители остаются на местах, предпочитая тушить пожар самостоятельно, а не оставлять свое имущество.

К концу июля количество сожженных гектаров в Калифорнии выросло более чем на 250% по сравнению с 2020 годом.

По предварительным данным, пожар в Дикси спровоцировало дерево, которое упало на кабель питания, принадлежащий региональной коммунальной компании Pacific Gas & Company (PG & E), частному оператору, который ранее обвиняли в пожаре в 2018 году, в результате которого погибли 86 человек.

Напомним: