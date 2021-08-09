В Калифорнии пожар уничтожил город и охватил более 187 га
Крупный пожар "Дикси" на севере Калифорнии стал вторым по величине в истории штата.
Источник: AFP со ссылкой на власти штата
Детали: По состоянию на воскресенье огонь уничтожил 463 477 акров (187 562 га), теперь он охватывает территорию, превышающую Лос-Анджелес.
Пожар "Дикси" - крупнейший активный пожар в Соединенных Штатах и один из 11 крупных пожаров в Калифорнии.
В субботу губернатор Гэвин Ньюсом посетил уничтоженный огнем город Гринвилл и выразил "глубокую благодарность" командам, которые борются с пламенем.
Он сказал, что власть должна выделить больше ресурсов на управление лесами и предотвращение пожаров. Но добавил, что "эти пожары вызваны климатом".
Изменение климата усиливает засухи, которые высушивают регионы, создавая идеальные условия для распространения лесных пожаров, которые наносят небывалый материальный и экологический ущерб.
В результате пожара "Дикси" в субботу пострадали трое пожарных.
Слабый ветер и повышенная влажность помогли пожарным, но спасатели готовятся к тому, что в ближайшие дни температура превысит 100 градусов по Фаренгейту (38 градусов по Цельсию).
Сильный дым делал невозможной работу пожарных бригад в некоторых районах.
Офис шерифа округа Плумас заявил, что в розыске находится три человека, которые считаются пропавшими без вести, а еще двух обнаружили на выходных.
Пожар "Дикси" уже уничтожил около 400 зданий, и сейчас с ним борются 5000 человек.
Несмотря на неоднократные приказы властей об эвакуации, некоторые жители остаются на местах, предпочитая тушить пожар самостоятельно, а не оставлять свое имущество.
К концу июля количество сожженных гектаров в Калифорнии выросло более чем на 250% по сравнению с 2020 годом.
По предварительным данным, пожар в Дикси спровоцировало дерево, которое упало на кабель питания, принадлежащий региональной коммунальной компании Pacific Gas & Company (PG & E), частному оператору, который ранее обвиняли в пожаре в 2018 году, в результате которого погибли 86 человек.
Напомним:
- Рекордно высокая температура вызвала масштабные пожары на севере Калифорнии.
- Из-за масштабных пожаров в Соединенных Штатах сгорело по меньшей мере 67 домов, власти эвакуировали 2000 человек.
- В 13 штатах из-за 80 масштабных пожаров, спровоцированных аномальной жарой, выгорело 1 174 486 акров (более 475 297 га).