Пожары в Греции: эвакуированы 2 тысячи человек, ветер приближает пламя к селам

Лесные пожары продолжают пылать на греческом острове Эвбея, сильный ветер разгоняет пламя к селам.

Источник: ВВС

Детали: С острова уже эвакуировано более 2000 человек, многих из которых переправляли на пароме.

За последние дни в стране произошел ряд пожаров. По показаниям, один из пожаров в северном пригороде Афин был погашен.

Греция переживает сильнейшую жару за последние 30 лет, когда температура поднялась свыше 45 градусов Цельсия.

На Эвбее два пожара уничтожили тысячи гектаров земли вместе с рядом домов и предприятий.

Через бурление пожаров местные жители и чиновники обращаются за помощью. Но самолеты, которые подают воду к местам пожаров, столкнулись с рядом трудностей, включая плохую видимость из-за задымленности.

Ряд стран откликнулся на призыв Греции о помощи.

В воскресенье вечером премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил "искреннюю благодарность" странам, которые прислали помощь.

В греческом регионе Пелопоннес пожары контролируемые, а в северном пригороде Афин поутихли, но спасатели и власти опасаются новых вспышек. Поэтому военные патрулируют территории на фоне опасений.

Напомним: