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Пожары в Греции: эвакуированы 2 тысячи человек, ветер приближает пламя к селам

Понедельник, 9 августа 2021, 03:46
ФОТО: France24

Лесные пожары продолжают пылать на греческом острове Эвбея, сильный ветер разгоняет пламя к селам.

Источник: ВВС

Детали: С острова уже эвакуировано более 2000 человек, многих из которых переправляли на пароме.

За последние дни в стране произошел ряд пожаров. По показаниям, один из пожаров в северном пригороде Афин был погашен.

Греция переживает сильнейшую жару за последние 30 лет, когда температура поднялась свыше 45 градусов Цельсия.

На Эвбее два пожара уничтожили тысячи гектаров земли вместе с рядом домов и предприятий.

Через бурление пожаров местные жители и чиновники обращаются за помощью. Но самолеты, которые подают воду к местам пожаров, столкнулись с рядом трудностей, включая плохую видимость из-за задымленности.

Ряд стран откликнулся на призыв Греции о помощи.

В воскресенье вечером премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил "искреннюю благодарность" странам, которые прислали помощь.

В греческом регионе Пелопоннес пожары контролируемые, а в северном пригороде Афин поутихли, но спасатели и власти опасаются новых вспышек. Поэтому военные патрулируют территории на фоне опасений.

Напомним:

  • Сейчас пожарные борются с 154 лесными пожарами по всей стране. Сильнейшие пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Пожары также бушуют на соседнем острове Эвия и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евии были эвакуированы.
  • Шесть районов перевели в режим повышенной готовности.
  • 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.
  • Два человека погибли в результате пожаров в Греции.

Темы: Грецияпожарчрезвычайное происшествие
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