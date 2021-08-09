Пожары в Греции: эвакуированы 2 тысячи человек, ветер приближает пламя к селам
Лесные пожары продолжают пылать на греческом острове Эвбея, сильный ветер разгоняет пламя к селам.
Источник: ВВС
Детали: С острова уже эвакуировано более 2000 человек, многих из которых переправляли на пароме.
За последние дни в стране произошел ряд пожаров. По показаниям, один из пожаров в северном пригороде Афин был погашен.
Греция переживает сильнейшую жару за последние 30 лет, когда температура поднялась свыше 45 градусов Цельсия.
На Эвбее два пожара уничтожили тысячи гектаров земли вместе с рядом домов и предприятий.
Через бурление пожаров местные жители и чиновники обращаются за помощью. Но самолеты, которые подают воду к местам пожаров, столкнулись с рядом трудностей, включая плохую видимость из-за задымленности.
Ряд стран откликнулся на призыв Греции о помощи.
В воскресенье вечером премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил "искреннюю благодарность" странам, которые прислали помощь.
В греческом регионе Пелопоннес пожары контролируемые, а в северном пригороде Афин поутихли, но спасатели и власти опасаются новых вспышек. Поэтому военные патрулируют территории на фоне опасений.
Напомним:
- Сейчас пожарные борются с 154 лесными пожарами по всей стране. Сильнейшие пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Пожары также бушуют на соседнем острове Эвия и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евии были эвакуированы.
- Шесть районов перевели в режим повышенной готовности.
- 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.
- Два человека погибли в результате пожаров в Греции.