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На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

Понедельник, 9 августа 2021, 07:35
ФОТО: ООС

За сутки 8 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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