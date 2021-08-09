На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов
Понедельник, 9 августа 2021, 07:35
За сутки 8 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: Штаб ООС
Детали: Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Украинская правда