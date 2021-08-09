В Греции во время тушения пожара разбился самолет

Самолет во время тушения лесного пожара, фото air med and rescue

Во время операции по тушению пожара, вспыхнувшего на греческом острове Закинф, разбился пожарный самолет Petzetel.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Greek city times.

По информации пожарной части, пилот выжил в катастрофе и подобрали забрали другие пожарные.

Самолет был одним из двух, которые были отправлены на помощь пожарным в районе Лагоподо-Махерадо, где работают 24 пожарные и 7 пожарных машин.

Начато расследование причин падения самолета.

Между тем власти сообщают, что пожары, вспыхнувшие в лесных районах в селах Литакия и Мачерадо на Закинфе, уменьшаются.