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Латвия предупреждает о рисках инцидентов между НАТО и Россией

Понедельник, 9 августа 2021, 10:07

Российско-белорусские военные учения "Запад-2021", которые пройдут у границ НАТО с 10 по 16 сентября, а также наплыв в Литву мигрантов, увеличивают риск "возникновения инцидентов" между военными НАТО и России в странах Балтии и Польше.

Об этом заявил Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает "Европейская правда".

По его словам, существует риск "недоразумений, некоторых действий, не одобренных командованием" во время российско-белорусских маневров.

"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", - сказал Ринкевичс.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву из России - это "явный пример гибридной войны".

По словам министра, его порадовало решение Ираке прекратить полеты в Минск, что в сочетании с новой тактикой литовских пограничников возвращать мигрантов в сторону Беларуси привело к значительному снижению числа пересечений границы в последние дни.

Совместные военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. В основе учений лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства, заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. По его словам, мероприятие носит оборонительный характер и не представляет угрозы соседним странам и Европе в целом.

По словам Ринкевичса, нынешние учения "Запад" - особые из-за "элемента происходящей гибридной войны".

"Безусловно, у них достаточно высокий потенциал для инцидентов. Конечно, если кто-то планирует какие-то преднамеренные провокации, мы их увидим. Но я, честно говоря, не думаю, что есть интерес к тому, чтобы перевести это в полномасштабную военную провокацию", - сказал министр .

Темы: НАТОРосcия
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