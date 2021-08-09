Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвия предупреждает о рисках инцидентов между НАТО и Россией

Понедельник, 9 августа 2021, 10:07
Латвия предупреждает о рисках инцидентов между НАТО и Россией

Российско-белорусские военные учения "Запад-2021", которые пройдут у границ НАТО с 10 по 16 сентября, а также наплыв в Литву мигрантов, увеличивают риск "возникновения инцидентов" между военными НАТО и России в странах Балтии и Польше.

Об этом заявил Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает "Европейская правда".

По его словам, существует риск "недоразумений, некоторых действий, не одобренных командованием" во время российско-белорусских маневров.

"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", - сказал Ринкевичс.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву из России - это "явный пример гибридной войны".

По словам министра, его порадовало решение Ираке прекратить полеты в Минск, что в сочетании с новой тактикой литовских пограничников возвращать мигрантов в сторону Беларуси привело к значительному снижению числа пересечений границы в последние дни.

Совместные военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. В основе учений лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства, заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. По его словам, мероприятие носит оборонительный характер и не представляет угрозы соседним странам и Европе в целом.

По словам Ринкевичса, нынешние учения "Запад" - особые из-за "элемента происходящей гибридной войны".

"Безусловно, у них достаточно высокий потенциал для инцидентов. Конечно, если кто-то планирует какие-то преднамеренные провокации, мы их увидим. Но я, честно говоря, не думаю, что есть интерес к тому, чтобы перевести это в полномасштабную военную провокацию", - сказал министр .

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
НАТО
От Вильнюса до Вильнюса
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Последние новости
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
Все новости...
Реклама: