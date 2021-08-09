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В норвежском порту горит российский траулер, слышны взрывы

Понедельник, 9 августа 2021, 10:52

В норвежском порту Киркенес загорелся российский траулер, тушение пожара прекратили из-за взрывов на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Прошлой ночью рыболовецкое судно отбуксировали из порта, а жителям Киркенеса приказали оставаться дома и закрыть окна из облака едкого дыма из корабля.

"Как только мы отбуксировали рыбацкая лодка до пляжа, как на борту раздался взрыв", - рассказал капитан буксирного судна Пер Бергманн.

Рыболовный траулер "Таманго" длиной 54 метра был построен во Владивостоке в 1967 году. Он занимался выловом снежного краба.

Полиция отказалась от тушения пожара на российском судне.

"Произошел значительный взрыв, обломки разбросало на большом расстоянии вокруг лодки. Поэтому норвежские службы отошли от лодки на расстояние от 300 до 400 метров", - сказал руководитель операции полиции Лео Йохансен.

Сейчас судно из-за изменения направления ветра отнесло дальше от берега.

"Желательно, чтобы лодка находилась как можно ближе к суше, потому что, если он выйдет в более глубокие воды, сбор дизельного топлива станет большим вызовом", - отметил Йохансен.

 

На борту находится 47 тонн дизельного топлива.

Темы: НорвегияпожарРосcия
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