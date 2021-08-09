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COVID в Киеве: за сутки выздоровлений втрое больше, чем новых больных

Понедельник, 9 августа 2021, 11:39
COVID в Киеве: за сутки выздоровлений втрое больше, чем новых больных
Фото КГГА

За сутки 8 августа в столице зарегистрировали 51 новый случай COVID-19, вместе с тем преодолели вирус 160 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Плюс 51 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. 160 больных преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 30 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 17 мужчин от 20 до 69 лет, 2 девочки 6 и 16 лет и 2 мальчика 9 месяцев и 7 лет.

11 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (13), Соломенском (11), в Подольском и Святошинском (по 7) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 220 207 подтвержденных случаев COVID-19, 5 245 больных умерли, преодолели вирус 211 268 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория: 

  • В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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