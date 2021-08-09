Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Потеря ценных старопечатностей во Львове: работнице музея арестовали недвижимость

Понедельник, 9 августа 2021, 12:47
Старопечатности, иллюстративное фото

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова наложил арест на квартиру, которая принадлежит экс-заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГИ им. Возницкого.

Источник: Наші гроші Львів со ссылкой на судебные материалы

Детали: Женщину подозревают в том, что она допустила нарушения при исполнении должностных обязанностей, что привело к потере музейных предметов.

Из постановления суда следует, что речь идет о потерянных книгах, из-за чего Львовской национальной галерее искусств Возницкого нанесен ущерб на 5,82 млн грн.

Полиция расследует дело еще с 2017 года. Тогда новый директор галереи Тарас Возняк заявил о рекордной краже старопечатностей из музея - более 400 музейных предметов, часть из которых была подменена.

Возняк тогда говорил, что была украдена каждая четвертая старинная книга: "Меня часто спрашивают, как так могло произойти, как можно было украсть микроавтобус или два старопечатностей? Убежден - это длилось годами. И это был не спонтанный процесс, а хорошо налаженное и целенаправленное похищение".

О подозрении в ч.2 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) тогдашний заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги сообщили 29 июля этого года.

Известно также, что в рамках досудебного расследования представитель музея подал гражданский иск к подозреваемой на более 5,8 млн грн. Арест на квартиру наложили в рамках именно этого иска "с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения уголовного преступления".

Информация об избрании меры пресечения подозреваемой в Едином государственном реестре судебных решений пока отсутствует.

Предыстория: Перечень утраченных музейных предметов и их стоимость директор галереи Тарас Возняк публиковал в своем блоге.

Темы: музеиЛьвов
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков

В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат

Лукашенко попросил у Путина больше денег

СБУ разоблачила масштабную коррупцию на государственном энергетическом предприятии

Лукашенко заявил, что мог бы вместе с Путиным поставить Украину "на колени"

Боевики ОРЛО допросили Протасевича – Лукашенко

Все новости...
музеи
В память об Александре Ройтбурде: Минкульт обещает воплотить в жизнь мечту художника
Умер художник Александр Ройтбурд
Золото скифов для Януковича, дары для Земляного Деда и три гроба для Аттилы. Что находят в Украине "серые" археологи
Последние новости
20:48
"Инвестняни": инвесторы могут подавать заявки, закон заработал
20:34
Германия начинает поставки вакцин от коронавируса бедным странам
20:15
Укрэнерго заявляет о критических запасах угля на ТЭС
20:02
Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков
19:43
Официальный курс: гривня укрепилась к евро
19:26
США объявили новые санкции против режима Лукашенко
19:08
В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат
18:42
За пост главы Бюро экономбезопасности будут соревноваться 12 кандидатов
18:38
К 30-летию Независимости запустят арт-поезд ГогольTRAIN. Первый рейс будет посвящен памяти Ройтбурда
18:30
Лукашенко попросил у Путина больше денег
Все новости...