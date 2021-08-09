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Потеря ценных старопечатностей во Львове: работнице музея арестовали недвижимость

Понедельник, 9 августа 2021, 12:47
Потеря ценных старопечатностей во Львове: работнице музея арестовали недвижимость
Старопечатности, иллюстративное фото

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова наложил арест на квартиру, которая принадлежит экс-заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГИ им. Возницкого.

Источник: Наші гроші Львів со ссылкой на судебные материалы

Детали: Женщину подозревают в том, что она допустила нарушения при исполнении должностных обязанностей, что привело к потере музейных предметов.

Из постановления суда следует, что речь идет о потерянных книгах, из-за чего Львовской национальной галерее искусств Возницкого нанесен ущерб на 5,82 млн грн.

Полиция расследует дело еще с 2017 года. Тогда новый директор галереи Тарас Возняк заявил о рекордной краже старопечатностей из музея - более 400 музейных предметов, часть из которых была подменена.

Возняк тогда говорил, что была украдена каждая четвертая старинная книга: "Меня часто спрашивают, как так могло произойти, как можно было украсть микроавтобус или два старопечатностей? Убежден - это длилось годами. И это был не спонтанный процесс, а хорошо налаженное и целенаправленное похищение".

О подозрении в ч.2 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) тогдашний заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги сообщили 29 июля этого года.

Известно также, что в рамках досудебного расследования представитель музея подал гражданский иск к подозреваемой на более 5,8 млн грн. Арест на квартиру наложили в рамках именно этого иска "с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения уголовного преступления".

Информация об избрании меры пресечения подозреваемой в Едином государственном реестре судебных решений пока отсутствует.

Предыстория: Перечень утраченных музейных предметов и их стоимость директор галереи Тарас Возняк публиковал в своем блоге.

"Украинская правда" в Threads

Темы: музеиЛьвов
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