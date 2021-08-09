Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Латвии хотят объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью

Понедельник, 9 августа 2021, 13:19

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предлагает правительству объявить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Такое решение необходимо, по ее мнению, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции".

При положительном решении чрезвычайная ситуация будет введена в части Аугшдаугавского и Краславского краев, что позволит Государственной пограничной службе задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.

На такой шаг раньше пошли литовские власти, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.

За последние три дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 160 человек.

При этом в Литву третьи сутки не пустили ни одного нелегала. В частности, с севера в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛатвияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Латвия
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Литва и Латвия: НАТО должно усилить защиту восточных границ из-за "вагнеровцев" в Беларуси
Латвия внесла Россию в список офшоров
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: