В Латвии хотят объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предлагает правительству объявить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Такое решение необходимо, по ее мнению, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции".

При положительном решении чрезвычайная ситуация будет введена в части Аугшдаугавского и Краславского краев, что позволит Государственной пограничной службе задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.

На такой шаг раньше пошли литовские власти, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.

За последние три дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 160 человек.

При этом в Литву третьи сутки не пустили ни одного нелегала. В частности, с севера в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.