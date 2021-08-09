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Дело по обвинению Чауса во взяточничестве вскоре будет направлено в суд - НАБУ

Понедельник, 9 августа 2021, 14:13

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассчитывает на быстрое ознакомление защиты с материалами дела по обвинению экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении взятки и передачу дела в суд.

Источник: Сытник в понедельник на пресс-конференции в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Просили арест, но суд избрал круглосуточный домашний арест. Насколько я знаю, прокуратура апеллирует это решение

Дело имеет относительно небольшой объем материалов, и я надеюсь, что в ближайшее время это дело будет направлено в суд"

Детали: Сытник напомнил, что в минувшую пятницу прокуроры приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов стороне защиты.

Директор НАБУ отметил, что НАБУ продолжает расследование дела по факту возможной причастности должностных лиц украинских спецслужб к исчезновению Чауса. "По этому делу продолжаются следственные действия", - сказал он.

Сытник воздержался от более подробной информации, отметив, что дело имеет резонанс в обществе и преждевременная информация может повредить следствию.

Темы: ЧаусНАБУ
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