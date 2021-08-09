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Самолет из Москвы с туристами встретили в Хургаде необычным салютом

Понедельник, 9 августа 2021, 14:56
Самолет из Москвы с туристами встретили в Хургаде необычным салютом
Самолет EgyptAir

В понедельник Россия открыла полеты на египетские курорты Красного моря после шестилетнего запрета.

Источник: Associated Press News

Детали: Утром в понедельник рейс EgyptAir MS724 вылетел из Москвы с 300 туристами. Через несколько часов Airbus уже приземлился в Хургаде.

Самолет встретили торжественным "водным салютом" во время приземления, а российских туристов после высадки из самолета египтяне приветствовали цветами, воздушными шариками и гостинцами.

Отмечается, что EgyptAir выполнит за неделю 7 рейсов из Москвы в Хургаду и Шам-эль-Шейх.

Первый рейс EgyptAir из Москвы в Шарм-эль-Шейх запланирован на вторник.

Египетская сторона уточнила, что между Москвой и двумя курортными городами Египта еженедельно должно осуществляться 20 прямых рейсов, и сейчас египетские и российские чиновники обсуждают такие дополнительные рейсы.

Подготовка к встрече самолета из Москвы в Шарм-эль-Шейхе выглядит так:

Почему это важно: Египетские курорты на побережье Красного моря являются одним из самых популярных направлений для украинских туристов. После восстановления авиасообщения между РФ и Хургадой с Шарм-эль-Шейхом, цены на туры для граждан Украины могут измениться из-за увеличения общего спроса.

Предыстория:

  • Рейсы между Москвой и столицей Египта Каиром возобновились в апреле 2018 года.
  • 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, которым запрещались чартерные рейсы из России в Египет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: туризмЕгипетРосcия
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