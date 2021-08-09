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Британия ввела новые санкции против режима Лукашенко

Понедельник, 9 августа 2021, 15:18
Британия ввела новые санкции против режима Лукашенко
ФОТО: БЕЛТА

Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Авиационные меры предусматривают запрет на полеты над Британией и приземления белорусских авиаперевозчиков, а также запрет на оказание технической помощи флоту роскошных самолетов Лукашенко.

Торговые санкции коснутся калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих режима Лукашенко, и ограничения доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям против белорусского населения.

Финансовые меры запрещают покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.

Также предусмотрен запрет на предоставление страхования и перестрахования государственным органам Беларуси, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему усилению существующего эмбарго на поставки оружия.

Великобритания также вводит санкции против Михаила Гуцериева, известного российского бизнесмена, который является одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Лукашенко. Гуцериев оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе используя свои деловые интересы.

"Режим Лукашенко продолжает сокрушать демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Британия не примет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственной промышленности Лукашенко не должна продавать в Британии, а наши аэрокосмические компании не прикоснутся к его роскошным самолетам", - заявил глава МИД Доминик Рааб.

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Темы: ЛукашенкосанкцииВеликобритания
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