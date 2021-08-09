Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Франции мигрант, подозреваемый в поджоге собора, убил священника и сам сдался полиции

Понедельник, 9 августа 2021, 15:55

Во французской Вандее, в городке Мортань-сюр-Севр, мужчина родом из Африки убил католического священника и после этого сам пришел в полицию признаться в содеянном.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, о гибели священника заявил в своем Twitter министр внутренних дел Жераль Дарманен.

"Выражаю поддержку всем католикам нашей страны в связи с убийством священника в Вандее. Отправляюсь на место", - сообщил он.

По источникам журналистов в полиции, нападавший оказался тем самым мигрантом родом из Руанды, которого в прошлом году задерживали в связи с пожаром в соборе Петра и Павла XV века в Нанте и который с тех пор находился под наблюдением. Через некоторое время после инцидента его приютила католическая община в Мортань-сюр-Севр.

40-летний руандиец утром пришел в жандармерию Мортань-сюр-Севр и сказал, что убил священника, с которым проживал в одном доме. На месте священника действительно нашли мертвым.

Министр внутренних дел, реагируя на упреки лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, фактически подтвердил эти детали.

"Получается, что во Франции можно быть безработным, поджечь собор в Нанте, но после этого не быть депортированным и снова совершить преступление, убив священника", - заявила Ле Пен.

"Вместо того, чтобы выразить соболезнования католической общине, госпожа Ле Пен начинает полемику, хотя не знает деталей. Этого иностранца не могли депортировать, потому что с него еще не сняли надзор", - ответил ей Дарманен.

Сейчас главной версией полиция считает психическое расстройство у нападавшего.

Пожар в готическом соборе в Нанте, где руандиец работал волонтером, произошел 18 июля 2020 года. 

Темы: Францияубийстворелигия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ

Новости 9 августа: объятия Магучих с россиянкой, визит Меркель

Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков

В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат

Лукашенко попросил у Путина больше денег

СБУ разоблачила масштабную коррупцию на государственном энергетическом предприятии

Все новости...
Франция
Во Франции COVID-паспорт стал обязательным для многих сфер жизни
Covid-ограничения вызвали во Франции новые масштабные протесты
Во Франции разбился самолет с туристами: трое погибших
Последние новости
23:00
9 человек умерли в российской больнице из-за прорыва трубы с кислородом
22:37
Украина в годовщину непризнанных выборов предостерегла Россию от поглощения Беларуси
22:15
В Украине будут идти дожди до конца недели
21:54
Новости экономики: новый временный председатель Укрзализныци, банки просят сворачивать кредиты "5-7-9"
21:39
Убытки от наводнений в Германии могут достичь 20-30 млрд евро
21:22
фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ
21:00
Новости 9 августа: объятия Магучих с россиянкой, визит Меркель
20:48
"Инвестняни": инвесторы могут подавать заявки, закон заработал
20:34
Германия начинает поставки вакцин от коронавируса бедным странам
20:15
Укрэнерго заявляет о критических запасах угля на ТЭС
Все новости...