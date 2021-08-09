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Сами попросили отправить их в РФ: Лукашенко объяснил, как отдал "вагнеровцев"

Понедельник, 9 августа 2021, 17:20
Сами попросили отправить их в РФ: Лукашенко объяснил, как отдал вагнеровцев
Фото: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что так называемые "вагнеровцы" после задержания попросили их отправить в Россию, а поскольку там большинство было именно граждан РФ, то иначе он поступить не мог.

Источник: Лукашенко во время общения со СМИ

Прямая речь: "Украинцы начали требовать выдать их. Россияне звонят – ни в коем случае, там российские граждане. Там, по-моему, трое было украинцев, а остальные россияне. Я, по-моему, принял мудрое решение: я поручил Генеральной прокуратуре пригласить для переговоров генпрокуроров с России и Украины, и сядьте втроем и определитесь, как поступить. 

Никто не приехал. 

Тогда я пригласил своего старшего сына, он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им, от моего имени, один вопрос – Вы куда хотите убыть?" 

Все сказали: "Только в Россию".

Детали: По словам самопровозглашенного президента, никакого "слива" спецслужбам не было. А о так называемых "вагнеровцах" сообщил белорус, который увидел подозрительных мужчин. После этого белорусские силовики якобы взяли их на контроль. А вскоре задержали, поскольку они вели себя "нагло, не прятались".

В то же время, Лукашенко всячески отрицает, что Россия как-то причастна к его решению отправить их в РФ. Он утверждает, что это было только решение наемников. А поскольку ни украинские представители, ни российские, "не проявили интерес" к задержанным, поэтому решение белорусских властей было бы обусловлено только чисто желанию самих задержанных.

До границы их якобы повез сын Лукашенко – Виктор. Там уже их встретили россияне.

Что предшествовало: В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что операция по "вагнеровцам" готовилась точно не в Украине и рассказал, как просил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине боевиков, однако тот этого не сделал.

Предыстория:

  • В сентябре 2020 в Государственном бюро расследований жаловались, что из СБУ не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ПВК Вагнера и ее срыв.
  • Уже в марте 2021 там сообщили, что дело расследуют, проводятся допросы, в том числе, главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВагнерЛукашенкоБеларусь
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