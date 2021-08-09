Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ разоблачила масштабную коррупцию на государственном энергетическом предприятии

Понедельник, 9 августа 2021, 17:41
сбу, фото иллюстративное

Служба безопасности разоблачила масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии с убытками почти в 400 000 000.

Источник: СБУ

Детали: К сделке причастны председатель тендерного комитета государственного предприятия и его заместитель. Они отклонили выгодное предложение на строительство стратегического объекта и помогли выиграть тендер другой компании.

По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков через завышенную стоимость работ составляет более 384 млн грн.

Расследование завершено. Чиновники обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: СБУэнергетикакоррупция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО

В Украине будут идти дожди до конца недели

фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ

Новости 9 августа: объятия Магучих с россиянкой, визит Меркель

Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков

В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат

Все новости...
СБУ
Мы тебя догоним, ты что бессмертный? – СБУ обнародовала разговора харьковских рэкетиров
Украинский военный шпионил на Россию – СБУ
СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия
Последние новости
00:40
Каждые две минуты в Иране от коронавируса умирает один человек
00:35
Тимановская продала свою медаль
23:46
Боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО
23:22
Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции
23:00
9 человек умерли в российской больнице из-за прорыва трубы с кислородом
22:37
Украина в годовщину непризнанных выборов предостерегла Россию от поглощения Беларуси
22:15
В Украине будут идти дожди до конца недели
21:54
Новости экономики: новый временный председатель Укрзализныци, банки просят сворачивать кредиты "5-7-9"
21:39
Убытки от наводнений в Германии могут достичь 20-30 млрд евро
21:22
фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ
Все новости...