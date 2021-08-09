СБУ разоблачила масштабную коррупцию на государственном энергетическом предприятии

Служба безопасности разоблачила масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии с убытками почти в 400 000 000.

Источник: СБУ

Детали: К сделке причастны председатель тендерного комитета государственного предприятия и его заместитель. Они отклонили выгодное предложение на строительство стратегического объекта и помогли выиграть тендер другой компании.

По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков через завышенную стоимость работ составляет более 384 млн грн.

Расследование завершено. Чиновники обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса.