СБУ разоблачила масштабную коррупцию на государственном энергетическом предприятии
Понедельник, 9 августа 2021, 17:41
Служба безопасности разоблачила масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии с убытками почти в 400 000 000.
Источник: СБУ
Детали: К сделке причастны председатель тендерного комитета государственного предприятия и его заместитель. Они отклонили выгодное предложение на строительство стратегического объекта и помогли выиграть тендер другой компании.
По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков через завышенную стоимость работ составляет более 384 млн грн.
Расследование завершено. Чиновники обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса.
Украинская правда