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Между боевиками и украинскими военными произошла перестрелка

Понедельник, 9 августа 2021, 17:59
Между боевиками и украинскими военными произошла перестрелка
Фото: ВСУ

С начала суток зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Вблизи Пивденного, что в Донецкой области, противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы вооруженных формирований украинские защитники ответный открыли огонь.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений ОС нет.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
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