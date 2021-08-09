Между боевиками и украинскими военными произошла перестрелка

С начала суток зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Вблизи Пивденного, что в Донецкой области, противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы вооруженных формирований украинские защитники ответный открыли огонь.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений ОС нет.