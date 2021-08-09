Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада ввела новые экономические санкции против Беларуси

Понедельник, 9 августа 2021, 18:16

Канада объявила новые санкции против ключевых секторов белорусской экономики, приурочив их к годовщине фальсифицированных президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении правительства Канады, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня министр иностранных дел Марк Гарно анонсировал новые санкции согласно Акту о специальных экономических мерах в ответ на продолжающиеся тяжелые и систематические нарушения прав человека в Беларуси. Новые меры предусматривают ограничения для ключевых сфер белорусской экономики и минимизируют доступ представителей государственного сектора к международному финансированию", - детализируют в заявлении.

Сферы, которых коснутся новые санкции - ценные бумаги и инструменты денежного рынка, финансирование долга, страхование и перестрахование, нефтепродукты и продукция из хлорида калия. Отмечается, что меры применяются в координации с действиями международных партнеров Канады.

Отмечается, что со дня фальсифицированных президентских выборов в Беларуси прошел уже год, и с тех пор репрессивные меры белорусских властей против своих граждан не прекращались. Среди таких вспоминают преследования протестующих, активистов, независимых СМИ; принудительную посадку рейса Ryanair для ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки.

"Режим отказался от конструктивного диалога и нет признаков того, что он готов искать мирный и демократический выход из этого кризиса. Поэтому Канада прибегает к новым санкциям. Это станет дополнительным давлением на власть Беларуси и станет четким сигналом для белорусского народа о том, что Канада продолжает поддерживать их усилия в борьбе за право жить мирно, без страха преследования, в открытом и демократическом обществе", - отмечают в заявлении.

Ранее Канада ввела санкции против 72 должностных лиц режима Лукашенко и пяти компаний, а также анонсировала пакет финансовой поддержки объемом более 3 млн долларов для поддержки общественных организаций, занимающихся продвижением демократии в Беларуси.

6 июля во время Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе Марк Гарно встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Темы: КанадаБеларусьсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО

В Украине будут идти дожди до конца недели

фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ

Новости 9 августа: объятия Магучих с россиянкой, визит Меркель

Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков

В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат

Все новости...
Канада
Канада вакцинировала одной дозой более 80% граждан старше 12 лет
Новости 26 июля: арест Семенченко, "Антонов-Канада"
Канада обвинила Китай в кибератаке на Microsoft
Последние новости
00:40
Каждые две минуты в Иране от коронавируса умирает один человек
00:35
Тимановская продала свою медаль
23:46
Боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО
23:22
Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции
23:00
9 человек умерли в российской больнице из-за прорыва трубы с кислородом
22:37
Украина в годовщину непризнанных выборов предостерегла Россию от поглощения Беларуси
22:15
В Украине будут идти дожди до конца недели
21:54
Новости экономики: новый временный председатель Укрзализныци, банки просят сворачивать кредиты "5-7-9"
21:39
Убытки от наводнений в Германии могут достичь 20-30 млрд евро
21:22
фотоНовые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ
Все новости...