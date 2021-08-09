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Канада ввела новые экономические санкции против Беларуси

Понедельник, 9 августа 2021, 18:16

Канада объявила новые санкции против ключевых секторов белорусской экономики, приурочив их к годовщине фальсифицированных президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении правительства Канады, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня министр иностранных дел Марк Гарно анонсировал новые санкции согласно Акту о специальных экономических мерах в ответ на продолжающиеся тяжелые и систематические нарушения прав человека в Беларуси. Новые меры предусматривают ограничения для ключевых сфер белорусской экономики и минимизируют доступ представителей государственного сектора к международному финансированию", - детализируют в заявлении.

Сферы, которых коснутся новые санкции - ценные бумаги и инструменты денежного рынка, финансирование долга, страхование и перестрахование, нефтепродукты и продукция из хлорида калия. Отмечается, что меры применяются в координации с действиями международных партнеров Канады.

Отмечается, что со дня фальсифицированных президентских выборов в Беларуси прошел уже год, и с тех пор репрессивные меры белорусских властей против своих граждан не прекращались. Среди таких вспоминают преследования протестующих, активистов, независимых СМИ; принудительную посадку рейса Ryanair для ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки.

"Режим отказался от конструктивного диалога и нет признаков того, что он готов искать мирный и демократический выход из этого кризиса. Поэтому Канада прибегает к новым санкциям. Это станет дополнительным давлением на власть Беларуси и станет четким сигналом для белорусского народа о том, что Канада продолжает поддерживать их усилия в борьбе за право жить мирно, без страха преследования, в открытом и демократическом обществе", - отмечают в заявлении.

Ранее Канада ввела санкции против 72 должностных лиц режима Лукашенко и пяти компаний, а также анонсировала пакет финансовой поддержки объемом более 3 млн долларов для поддержки общественных организаций, занимающихся продвижением демократии в Беларуси.

6 июля во время Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе Марк Гарно встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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Темы: КанадаБеларусьсанкции
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