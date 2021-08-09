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Лукашенко попросил у Путина больше денег

Понедельник, 9 августа 2021, 18:30
Лукашенко попросил у Путина больше денег

Белорусь попросила Россию предоставить новый кредит на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции через Евразийский банк развития.

Источник: Лукашенко во время "Большого разговора", которого цитирует российский РБК

Детали: Он объяснил, что Минску нужен новый кредит после отказа МВФ представить средства на борьбу с пандемией.

Прямая речь Лукашенко: "Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны, исключительно в связи с пандемией".

МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей.

Поэтому мы благодарны были бы — я Путину сказал — если бы через Евразийский банк [выделить деньги]".

Напомним: В сентябре Россия обещала предоставить Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.

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Темы: БеларусьЛукашенкоПутинРосcиякредит
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