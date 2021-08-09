Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков
Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы направляют в Беларусь. В ОПУ заявили, что такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в стране.
Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, Офис президента
Прямая речь Никифорова: "Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными ...
Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества".
Детали: По мнению Никифорова, необоснованные заявления Александра Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются по сей день.
Зеленский также отметил, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.
Напомним:
- 9 августа Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси.
- 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.