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Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков

Понедельник, 9 августа 2021, 20:02
фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы направляют в Беларусь. В ОПУ заявили, что такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в стране.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, Офис президента

Прямая речь Никифорова: "Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными ...

Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества".

Детали: По мнению Никифорова, необоснованные заявления Александра Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются по сей день.

Зеленский также отметил, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЛукашенкоОфис президента
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