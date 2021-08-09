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Новости 9 августа: объятия Магучих с россиянкой, визит Меркель

Понедельник, 9 августа 2021, 21:00

Объятия Магучих с россиянкой: мэр Днепра Филатов заступился за спортсменку, — актуальные новости 9 августа.

О Магучих

После реакции украинцев и Минобороны на совместное фото бронзовой призерки Олимпиады украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, за Ярославу заступился мэр Днипра Борис Филатов.

"Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты", – написал он.

О Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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Темы: ОлимпиадаМеркельФилатов
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