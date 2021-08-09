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Убытки от наводнений в Германии могут достичь 20-30 млрд евро

Понедельник, 9 августа 2021, 21:39

Для преодоления последствий непогоды в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце необходимо 20-30 миллиардов евро.

Об этом заявил глава региона Северный Рейн-Вестфалия, кандидат в канцлеры от блока Меркель Армин Лашет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Лашета, ущерб, нанесенный непогодой и наводнением в середине июля в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, составляет 13 млрд евро.

Убытки в соседней земле Рейнланд-Пфальц есть по крайней мере такими же высокими, поэтому будущий национальный фонд восстановления должен составлять от 20 до 30 млрд евро, сказал Лашет во время выступления в ландтаге.

Только в Северном Рейне-Вестфалии повреждено более 150 школ, по крайней мере восемь из них настолько серьезно, что даже их ограниченная работа невозможна.

Кроме того, было повреждено более 200 детских садов и такое же количество кабинетов врачей, а также более 50 аптек.

Все немецкие земли уже заявили о готовности внести необходимую сумму в национальный фонд восстановления.

Для согласования этого вопроса нужна ускоренная парламентская процедура. По словам Лашета, Бундестаг может обсудить этот вопрос еще в августе.

Как сообщалось, действующий лидер партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Армин Лашет в последних рейтингах имеет наименьшую поддержку с мая.

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Темы: Германия
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