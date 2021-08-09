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В Украине будут идти дожди до конца недели

Понедельник, 9 августа 2021, 22:15
В Украине будут идти дожди до конца недели
ФОТО: ATHINA984.GR

Во вторник в юго-восточной части, на Прикарпатье и в северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 14-19°, днем ​​25-30°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, 10 августа в Украине переменная облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​25-30°; в южных и восточных областях ночью 17-22°, днем ​​28-33°; в западных областях ночью 12-17°, днем ​​22-27°.

11-12 августа также будет переменная облачность. В юго-восточной части страны кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, 11 августа также в западных и местами северо-восточных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге и юго-востоке до 22°; днем 26-31°, на Луганщине до 34°, в западных, 12 августа в северных и Винницкой областях 23-28°.

13-14 августа в юго-восточной части местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-17°, днем ​​23-28°; в южной и восточной частях страны ночью 14-20°, днем ​​25-31°.

В столичном регионе 10 августа переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь (по области - гроза), ветер северный, 3-8 м/с. Температура по Киеву ночью 17-19°, днем ​​28-30°; по области - ночью 14-19°, днем ​​25-30°.

11-12 августа в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 11 августа 26-3°, 12 августа 23-28°.

13-14 августа в столице без осадков. Температура ночью 11-16°, днем ​​23-28°.

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Темы: погода
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