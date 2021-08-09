Украина в годовщину непризнанных выборов предостерегла Россию от поглощения Беларуси

Министерство иностранных дел Украины в годовщину непризнанных белорусских выборов заявило, что Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства.

МИД отметил, что потенциальное поглощение Беларуси Россией угрожает национальной безопасности Украины и безопасности всего региона.

"А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая имеет соответствующие международно-правовые последствия", - добавили в украинском МИДе.

Также в МИД отреагировали на очередные обвинения самопровозглашенного президента Лукашенко в адрес Украины о якобы подготовке боевиков и перекидывания оружия в Беларуси.

"Со своей стороны Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящими в заблуждение белорусское общество", - отметили в ведомстве.

В МИД констатировали, что через год после выборов белорусские власти и дальше применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси.

МИД Украины в очередной раз призвал белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.

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