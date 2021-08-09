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9 человек умерли в российской больнице из-за прорыва трубы с кислородом

Понедельник, 9 августа 2021, 23:00
9 человек умерли в российской больнице из-за прорыва трубы с кислородом

Поломка кислородной системы в больнице в российском Владикавказе привела к смерти девяти пациентов.

Источник:  российский "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что девять человек скончались после поломки кислородной системы.

Изношенную подземную магистраль, которая вела кислород к реанимации, прорвало.

Всего в реанимации был 71 человек.

Уточняется, что умерли 8 женщин и 1 мужчина в возрасте от 47 до 85 лет.

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Темы: Росcиякоронавирус
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