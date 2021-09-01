Германия готова вести переговоры с "Талибаном"

В Германии считают, что нельзя избежать переговоров с руководством "Талибана" для решения практических вопросов с Афганистаном.

Источник: министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас на пресс-конференции с главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахман Аль-Тани, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я считаю, что совершенно невозможно обойти стороной переговоры с талибами".

Детали: Маас также заявил о готовности немецких дипломатов вернуться в посольство в Кабуле, ведь есть потребность в дипломатическом присутствии на месте.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время "речь не идет о вопросах официального признания, но о решении вполне конкретных проблем".

Федеральное правительство Германии, по словам его представителя, требует создания инклюзивного правительства, уважения новой власти к базовым правам человека.

"Тот, кто хочет сотрудничать с международным сообществом, должен ориентироваться на требования международного сообщества", – добавил он.

Оценивать действия новой власти будут не по словам, а по делам, подчеркнул глава МИД, отметив важность скоординированного подхода в этом вопросе со стороны международного сообщества.

Дипломат подтвердил готовность оказывать афганскому народу гуманитарную помощь. Многое, отметил он, будет зависеть от того, какую политику будет проводить новое правительство.

О необходимости переговоров с "Талибаном" сказала и канцлер Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. При этом она также подчеркнула, что речь идет о дипломатическом признании.

Гайко Маас осуществляет 4-дневный визит странами региона, целью которого является достижение договоренностей с соседними с Афганистаном странами по транзиту местного персонала, который сотрудничал с немецкими солдатами и правительственными структурами.

Германия готова принять к 40 тысяч таких лиц. Берлин, по словам Меркель, чувствует себя обязанными перед ними.

Напомним: Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам о будущем Афганистана, в частности относительно планов эвакуации афганцев, которые испытывают возможные преследования со стороны талибов.