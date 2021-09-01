Кулеба о визите Зеленского в США: очень успешный с конкретными договоренностями
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США "очень успешным с конкретными договоренностями", а также прокомментировал возможный визит президента Штатов Джо Байдена в Украину.
Источник: hromadske
Прямая речь Кулебы: "Безусловно, мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США".
"Сейчас мы к ним, потом они к нам".
"Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США.
Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий".
Детали: Кулеба рассказал о ходе визита Зеленского в США. Назвал его "очень успешным с конкретными договоренностями".
Относительно возможного визита Байдена в Украину министр иностранных дел отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.
Кроме того, Кулеба заверил, что у Байдена нет никакой персональной обиды на Зеленского, а также Украину, через заявления, которые звучали ранее, о якобы вмешательство Украины в президентские выборы в США.
Міністр закордонних справ Кулеба про візит української делегації у США— hromadske (@HromadskeUA) August 31, 2021
Відео: Олег Павлюк / hromadske pic.twitter.com/wJdK46K4ww
Напомним:
- Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
- Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.