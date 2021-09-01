Кулеба о визите Зеленского в США: очень успешный с конкретными договоренностями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США "очень успешным с конкретными договоренностями", а также прокомментировал возможный визит президента Штатов Джо Байдена в Украину.

Источник: hromadske

Прямая речь Кулебы: "Безусловно, мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США".

"Сейчас мы к ним, потом они к нам".

"Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США.

Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий".

Детали: Кулеба рассказал о ходе визита Зеленского в США. Назвал его "очень успешным с конкретными договоренностями".

Относительно возможного визита Байдена в Украину министр иностранных дел отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

Кроме того, Кулеба заверил, что у Байдена нет никакой персональной обиды на Зеленского, а также Украину, через заявления, которые звучали ранее, о якобы вмешательство Украины в президентские выборы в США.

Міністр закордонних справ Кулеба про візит української делегації у США



Відео: Олег Павлюк / hromadske pic.twitter.com/wJdK46K4ww — hromadske (@HromadskeUA) August 31, 2021

Напомним: